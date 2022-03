Belgische autoverkoop zakt verder weg in februari 2022

Meer dan twee jaar coronacrisis en nu de oorlogsdreiging doen de inschrijvingen van nieuwe auto’s in België geen goed. Ook in februari 2022 bleven de cijfers verder dalen.

In heel 2020 gingen de inschrijvingen van nieuwe personenwagens met 21,5% achteruit ten opzichte van 2019, en in 2021 nog eens met 11,2% ten opzichte van 2020. Januari 2022 bracht geen beterschap, met opnieuw een daling van 10,0% t.o.v. januari 2021.

Vandaag rollen de cijfers voor februari 2022 binnen, en ook die brengen geen beterschap. In februari 2022 werden volgens Febiac 32.201 nieuwe personenwagens ingeschreven, 11,9% minder dan in februari 2021.

Bij de lichte bedrijfsvoertuigen (bestelwagens) ging het zelfs om een daling van 30,3%!

Ook bij de motorfietsen een daling van 11,4%, maar die tekenen voor de eerste 2 maanden samen wel een plus van 6,6% op.

Verder ook een lichtpuntje bij de bromfietsen. Die konden genieten van een stijging in nieuwe inschrijvingen van 5,7%.

Geen beterschap in zicht

De schuld wordt nog altijd gestoken op productiebeperkingen door het halfgeleidertekort ten gevolge van de coronamaatregelen.

Er lijkt voorlopig geen beterschap in zicht. Vandaag bereikten ons immers berichten over productieproblemen in Rusland, Oekraïne en omgeving ten gevolge van de oorlog die daar gaande is. Ook de annulering van het autosalon in januari 2022, ten gevolge van de Covid-situatie, doen de sector geen goed.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.