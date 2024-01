De Porsche Macan EV is bijna klaar, en krijgt z’n officiële voorstelling op 25 januari 2024 in Singapore.

Accountants hebben het druk momenteel. Niet zozeer omwille van de kwartaalaangifte die voor 20 januari rond moet zijn, wel omdat zelfstandigen willen weten of de nieuwe elektrische Porsche Macan in hun fiscaal plaatje past.

Op 25 januari 2024 zullen ze daar allicht in detail kunnen op antwoorden, want dan trekt Porsche finaal het doek van de Macan EV. Hopelijk is dan ook meteen een Belgische prijslijst beschikbaar.

De Porsche Macan is allicht de EV waar het meest naar uitgekeken wordt in 2024. De auto had eigenlijk al in 2023 z’n lancering moeten krijgen, maar dat werd uitgesteld omwille van een vertraagde software-ontwikkeling. Sinds begin 2022 laat Porsche regelmatig plaagbeelden op ons los. Zo kregen we vorige maand bijvoorbeeld het finale design van het interieur (dashboard) te zien. Om ook de buitenkant zonder camouflage of sneeuwstof te bewonderen moeten we nu nog 7 nachtjes slapen.

