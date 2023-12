Porsche geeft meer details vrij over de aankomende Macan, een volledig elektrische SUV.

De nieuwe Porsche Macan is de elektrische auto waar allicht het meest naar uitgekeken wordt voor 2024. De elektrische Macan had eigenlijk al in 2023 in productie moeten gaan, maar door vertragingen in de ontwikkeling werd de lancering uitgesteld naar 2024.

In afwachting van de volledige onthulling geeft Porsche vandaag een foto vrij van de cockpit (foto bovenaan dit artikel), alsook een reeks technische kenmerken.

Zo laat Porsche weten dat de Macan EV zal gelanceerd worden met een instapversie en een topversie (allicht Macan Turbo EV). Later komen er ook versies tussenin. Alle modellen krijgen een batterij van ongeveer 100 kWh, wat volgens ons in de praktijk voor een realistisch rijbereik van 400 à 500 km zou moeten zorgen. Het topmodel krijgt vierwielaandrijving, een vermogen van 450 kW (+- 600 pk) en een koppel van ongeveer 1.000 Nm.

Net als de Taycan beschikt ook de Macan over een “800 Volt-architectuur” die snelladen tot 270 kW vermogen mogelijk maakt.

Achterwielbesturing

De topversies krijgen achterwielbesturing. Tot 80 km/u zullen de achterwielen in tegenovergestelde richting draaien voor een betere wendbaarheid. Boven de 80 km/u zullen de achterwielen in dezelfde richting als de voorwielen draaien, waardoor de wielbasis virtueel verlengd wordt. Dit laatste zorgt voor meer stabiliteit en rijprecisie bij hoge snelheden.

Verder staan er ook een head-up display met augmented reality, een extra scherm op het dashboard aan de passagierszijde, luchtvering en een automatische tweetrapsversnellingsbak op het menu. Al zal dit alles zo goed als zeker deel uitmaken van de rijkgevulde optielijst of enkel standaard op duurdere versies aangeboden worden.

