NEW FACE: Ssangyong heet voortaan KGM

Het Koreaanse automerk Ssangyong heet voortaan KGM.

Wie altijd al moeite gehad heeft om Ssangyong uit te spreken met een Koreaanse tongval, kan opgelucht adem halen en voortaan gewoon “KGM” zeggen. Dat is namelijk de nieuwe naam die het merk zal voeren in België. De Belgische website werd reeds omgevormd naar kgm.be.

KGM is de afkorting voor KG Mobility Corporation, de nieuwe naam die de “Ssangyong Motor Company” gekregen heeft sinds de overname in 2022 door KG Group, een Koreaans conglomeraat.

KGM heeft momenteel één elektrische auto in het gamma. Het gaat om de Korando e-motion, die momenteel met een korting van 12.500€ in de configurator staat, en bovendien in aanmerking komt voor de Vlaamse EV-premie van 5.000€.

