Verkoop hybride auto bereikt absoluut hoogtepunt in 2023

De hybride auto blijft het ook in 2023 goed doen in België.

Dat de verkoop van 100% elektrische auto’s in België spectaculair gestegen is, had je waarschijnlijk al gelezen. In 2023 werden maar liefst 93.285 volledig elektrische wagens ingeschreven.

Plug-in hybrides

Dat betekent voorlopig echter niet dat alle andere alternatieve aandrijfvormen achteruit gaan, wel integendeel. Er werden in 2023 namelijk 100.459 plug-in hybrides ingeschreven, nog meer dan 100% elektrische auto’s dus!

De verklaring ligt bij het aflopen van het fiscale gunstregime voor plug-in hybrides op 1 juli 2023, waardoor er nog een verkoopspurt werd ingezet tijdens de eerste jaarhelft.

Aangezien de plug-in hybride in 2024 veel minder fiscaal interessant is dan de 100% elektrische auto, verwachten we dat het aantal inschrijvingen van plug-in hybrides zal terugvallen dit jaar.

Full hybrides

De gewone “full” hybride (zonder stekker dus) behaalde net als de PHEV een absoluut record in 2023. Er werden in 2023 36.630 full hybride personenwagens ingeschreven, en dat zijn er 33% meer dan in 2022, 87% meer dan in 2021 en 143% meer dan in 2020. De kans dat de groei in het full hybride segment zich verder zet in 2024 is groot, aangezien (vooral) de particulier nog niet helemaal overtuigd is om volledig elektrisch te gaan, en steeds vaker een benzine (in plaats van diesel) of een hybride koopt.

