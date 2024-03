Vlaamse overheid bevestigt: ook eenmanszaken krijgen 5.000€ EV-premie

Ook zelfstandigen met een eenmanszaak komen in aanmerking voor de elektrische auto premie van 5.000€. Dat wordt vandaag bevestigd door de Vlaamse overheid.

Sinds begin 2024 kan je in Vlaanderen een premie krijgen voor de aankoop van een elektrische auto. Die bedraagt, onder voorwaarden, 5.000€ voor een nieuwe EV en 3.000€ voor een tweedehands elektrische auto.

Het leek de bedoeling van de Vlaamse regering om deze premie in hoofdzaak (naast rechtspersonen zonder winstoogmerk en deelautobedrijven) te reserveren voor niet-zakelijke kopers, particulieren dus, maar door een advies van de Raad van State komen nu ook zelfstandigen die met een eenmanszaak werken in aanmerking. Dit werd afgelopen weekend reeds bericht door de collega’s van fleet.be, op basis van informatie van het bedrijf Eurofleet Consult, en wordt vandaag bevestigd door de Vlaamse overheid.

Op de website van de Vlaamse overheid staat sinds vandaag namelijk het volgende te lezen: “Een eenmanszaak is een natuurlijke persoon (in tegenstelling tot een rechtspersoon). U kunt als eenmanszaak dus aanspraak maken op een premie. Als u in eigen naam en voor eigen rekening de premieaanvraag indient, komt de aanvraag in aanmerking. Het maakt in dat geval niet uit of het voertuig zal gebruikt worden voor beroepsdoeleinden.”

Dit lijkt opnieuw een onvoorziene wending in het dossier van de Vlaamse “premie voor zero-emissievoertuigen”, die er mogelijk zal voor zorgen dat het beschikbare budget nog sneller gespendeerd zal worden.

