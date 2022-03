Elektrische steps krijgen strengere regels in België

Vanaf de zomer van 2022 komen er strengere regels voor elektrische steps, monowheels, hover boards en Segways.

Elektrische steps hebben de afgelopen 5 jaar een enorme opmars gekend, vooral in grootsteden. Er is dan ook geen mens die ze nog niet gebruikt heeft of er zich nog niet aan geërgerd heeft.

Door de snelle groei, en het gebrek aan wetgeving, nemen ook het aantal ongevallen toe. In 2020 werden in België meer dan 200 step-gerelateerde-ongevallen vastgesteld, waarvan 2 dodelijke. In 2021 steeg dat al naar +1000 ongevallen en vielen er 4 doden te betreuren.

Om daar iets aan te doen hebben de Belgische mobiliteitsministers Lydia Peeters (Vlaams), Georges Gilkinet (federaal), Elke Van den Brandt (Brussel) en Valérie De Bue (Wallonië) een politiek akkoord klaar voor nieuwe regelgeving omtrent elektrische steps.

Verboden onder 16 jaar

Concreet zullen elektrische steps (“e-steps”), monowheels, hover boards en Segways aan de volgende regels onderhevig worden:

Verboden voor bestuurders jonger dan 16 jaar

Niet meer te gebruiken op het voetpad (boetes van 58€)

Verboden om met 2 personen op één step te rijden

Er komen parkeerzones met de mogelijkheid om deze lokaal te verplichten (boetes tot 116€)

Elektrische rolstoelen voor mindervaliden zullen wel gewoon op het voetpad mogen blijven rijden.

De nieuwe regels zouden vanaf de zomer van 2022 moeten ingaan.

