Thuis opladen tot 20% goedkoper in maart 2022

Na vele opeenvolgende maanden van prijsstijgingen, wordt Vlaamse elektriciteit in maart 2022 eindelijk goedkoper.

Maand, na maand, na maand, na maand moesten we steeds hetzelfde schrijven. Elektriciteit wordt duurder, en wie z’n elektrische auto thuis oplaadt met netstroom zal dat voelen in z’n portemonnee.

Maar deze maand, maart 2022, is er eindelijk beterschap, deels door de BTW-verlaging van 21% naar 6%.

Uit onze V-Test simulaties blijkt dat wie z’n EV thuis oplaadt, daarvoor 0,28€ tot 0,31€ per kWh betaalt voor het goedkoopste contract, aangegaan in maart 2022.

In februari ging het nog om 0,35€ tot 0,39€ per kWh, een prijsdaling van 20,0% tot 20,5% dus. Het kost nu 5,6€ tot 6,2€ aan elektriciteit om 100 km met een gemiddelde elektrische auto te rijden.

Elon Musk wil meer olieproductie

Pre-pandemie, in februari 2020, kostte het in Vlaanderen nog 0,17€ tot 0,21€ per kWh om thuis te laden. Die lage cijfers zullen we vermoedelijk nooit meer bereiken.

Elektriciteit mag dan, mede dankzij belastingverlagingen, goedkoper geworden zijn. Ondertussen blijven diesel, gas en benzine verder stijgen. Grotendeels aangestookt door de oorlog in Oekraïne en de sancties die door het Westen opgelegd worden aan Rusland. De invloed hiervan op de economie is zo nefast, dat zelfs Tesla baas Elon Musk pleit voor hogere olie- en gasproductie.

