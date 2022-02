Thuis opladen tot 8% duurder in februari 2022

Ook in februari 2022 blijven de elektriciteitsprijzen doorstijgen. Welke invloed heeft dat op de kosten voor wie z’n elektrische auto thuis oplaadt?





Sinds een tweetal jaar schieten de elektriciteitsprijzen pijlsnel de hoogte in. Daarom gaan we iedere maand na hoeveel de kWh-prijs voor gezinnen gestegen of gedaald is ten opzichte van de voorgaande maand, en wat de invloed daarvan is voor wie z’n elektrische auto thuis laadt met netstroom.

Uit onze simulaties blijkt dat wie z’n EV thuis oplaadt, daarvoor 0,35€ tot 0,39€ per kWh betaalt voor het goedkoopst afgesloten contract in februari 2022. Het goedkoopste kWh-bedrag (0,35€) geldt voor gezinnen met de goedkoopste netbeheerder (Intergem), het duurste kWh-bedrag voor gezinnen met de duurste netbeheerder (Gaselwest). In januari 2022 was het nog 0,33€ tot 0,36€. In februari zitten we dus met een prijsstijging van 6% tot 8%.

Daardoor kost het nu voor een gemiddelde elektrische auto, die 20 kWh per 100 km verbruikt inclusief laadverliezen, 7,0€ tot 7,7€ per 100 km voor wie thuis laadt met netstroom.

Vanaf maart zit er mogelijks een prijsdaling aan te komen, aangezien de BTW op elektriciteit verlaagd wordt van 21% naar 6% vanaf 1 maart 2022.

