Na een lichte stabilisatie in december 2021 zijn de elektriciteitsprijzen nu weer zo hard doorgestegen, dat het thuis opladen van een elektrische auto op een maand tijd tot 32% duurder geworden is.

Zowel in binnen- als buitenland vallen de goedkoopste energieleveranciers bij bosjes om. Concreet gingen eind 2021 Watz en de “Vlaamse Energieleverancier” failliet in België.

Onder andere doordat deze goedkopere leveranciers er van tussen vallen, gingen de elektriciteitsprijzen stevig doorstijgen de afgelopen weken.

Uit onze simulaties blijkt dat het thuis opladen van een elektrische auto in Vlaanderen momenteel (januari 2022) 0,33€ tot 0,36€ per kWh kost (goedkoopste energieleverancier, verschil is afhankelijk van netbeheerder). In december 2021 was dat nog 0,25€ tot 0,30€.

LEES OOK: Capaciteitstarief kan EV-rijder goedkoper én duurder uitkomen

Het gaat hier op een maand tijd om een prijsstijging van 20% tot 32%. Vergelijken we met de prijzen juist voor de eerste lockdown (februari 2020), dan gaat het zelfs om een prijsstijging van 71% tot 94%! In februari 2020 kostte het immers 0,17€ tot 0,21€ per kWh om thuis je elektrische auto op te laden.

Ook de kilometerkost begint zo aardig aan te dikken voor wie thuis laadt. De elektriciteitskost voor een elektrische auto die 20 kWh per 100 km verbruikt (inclusief laadverliezen), komt nu uit op 6,6€ tot 7,2€ per 100 km.

Geen beterschap in zicht

Experten vrezen dat de prijzen niet meer zullen dalen. Geopolitieke spanningen, onzekerheden omtrent kernenergie en de overijverige geldprinter van de Europese Centrale Bank, vormen een explosieve cocktail voor de energieprijzen.

De Belgische overheden zijn nu op zoek naar manieren om de pijn te verzachten, niet enkel voor de “onderste middenklasse”, maar voor de middenklasse tout court. Want zelfs wanneer je niet met een elektrische auto rijdt, begint te energiefactuur astronomische proporties aan te nemen. Meer dan een doekje voor het bloeden moeten we daar echter niet van verwachten.

De burger zou wel eens met plezier weer kernenergie gaan omarmen. “Never waste a good crisis” (Winston Churchill), of “We have a rare but narrow window of opportunity” (Klaus Schwab), zouden grote leiders daarover zeggen.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.