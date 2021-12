Elon Musk wil veilige kerncentrales open houden

De Messias heeft gesproken, nu gaat het vooruit gaan met het eindeloos gepalaver over kernenergie.

Al decennia lang beheerst kernenergie het politieke “debat”. Tegenstanders hebben schrik voor desastreuze ongelukken zoals in Oekraïne of Japan. Voorstanders vinden het de enige realistische keuze voor CO2-arme energie. Want zon- en windenergie, dat schiet niet op.

En nu komt ook Tesla CEO Elon Musk zich moeien. In een tweet die hij zonet de wereld ingestuurd heeft, zegt hij: “Unless susceptible to extreme natural disasters, nuclear power plants should not be shut down”.

Wanneer Elon Musk spreekt, dan heeft hij gewoonlijk al uit betrouwbare bron vernomen dat het realiteit gaat worden.

Ik zou die jodium pillen dus nog niet meteen in de vuilbak gooien.

