Mazda introduceert z’n eerste hybride

Met de “2 Hybrid” plaatst Mazda z’n eerste hybride auto in het gamma.

Terwijl heel de Westerse wereld bezeten is van elektrificatie, bleef Mazda de afgelopen jaren koppig dezelfde koers varen. Bij Mazda koop je verbrandingsmotoren, en wie het iets gewaagder wil, kan voor de milde hybride opteren.

Maar de Europese Unie krijgt iedereen op de knieën. Zelfs Japanners. Daarom introduceerde Mazda vorig jaar z’n eerste volledig elektrische auto, de MX-30. Niet met volle goesting, maar “Kijk Europa, hij staat in de catalogus. Laat je ons nu even met rust?”

Wat Mazda nog niet had, is een hybride, en dat wordt broodnodig om aan de Europese uitstootboetes te ontsnappen, zeker als ze van die MX-30 niet voldoende exemplaren verkopen.

“Bah, een hybride”, dachten ze bij Mazda. “Daar gaan we zelf niet aan beginnen”. En met de bittere nasmaak nog in de mond, ging Mazda shoppen bij Toyota. En zo komt het dat er nu een Mazda 2 full hybrid in de catalogus prijkt die als 2 druppels gelijkt op een Toyota Yaris. Daar is uiteraard niets mis mee, want de Yaris is een fijne wagen.

De Mazda 2 Hybrid beschikt, net als de Yaris, over een 1.5 liter driecilinder benzinemotor die samen met de elektromotor 116 pk vermogen levert. Hij zal gebouwd worden in dezelfde fabriek als de Yaris, en wordt in België leverbaar vanaf begin 2022.

Op prijzen moeten we nog even wachten, maar we kunnen er vanuit gaan dat de vanafprijs tussen de 20.000€ en de 25.000€ zal uitkomen.

