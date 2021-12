Thuis opladen tot 7% goedkoper in december 2021

Na maanden van explosieve prijsstijgingen lijkt er in december enige stabilisatie te komen in de elektriciteitstarieven.

Elektriciteit (en andere energievormen) is tijdens de pandemie zeer duur geworden, en dat voelen elektrische rijders. Maar er is goed nieuws, want de prijzen lijken eindelijk te stabiliseren.

Uit onze simulaties blijkt dat het thuis opladen van een elektrische auto in Vlaanderen momenteel (december 2021) 0,25€ tot 0,30€ kost (goedkoopste energieleverancier, verschil is afhankelijk van netbeheerder). In november 2021 was dat nog 0,27€ tot 0,30€. Een prijsdaling van 0% tot 7% dus.

LEES OOK: Capaciteitstarief kan EV-rijder goedkoper én duurder uitkomen

Mogelijks komt er na de winter een grotere prijsdaling, aangezien er bij warmer weer minder energie nodig zal zijn.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.