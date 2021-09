Capaciteitstarief kan EV-rijder goedkoper én duurder uitkomen

Vanaf 1 juli 2022 zal het nieuwe “capaciteitstarief” je energiefactuur nog ingewikkelder maken. Welke invloed het heeft op de thuislaadkosten van je elektrische auto lees je in dit artikel.

De elektriciteitsprijzen swingen de pan uit. Zeker wie elektrisch rijdt voelt dat in de portemonnee. Op 6 maanden tijd is het thuis opladen van elektrische auto 13% duurder geworden!

Met de winter voor de deur lijkt er geen beterschap in zicht. Bovendien plant de overheid om vanaf juli 2022 het capaciteitstarief in te voeren, via de digitale meter. Vanaf dan zal je elektriciteitsfactuur niet enkel rekening houden met je verbruik, maar ook met de pieken in je verbruik. Wil je je elektrische auto snel opladen, en tegelijkertijd de vaatwas- en de wasmachine laten draaien, dan zal je financieel afgestraft worden.

De VREG maakt zich echter sterk dat als je je verbruik gaat spreiden, dat je factuur zal dalen. Om die these kracht bij te zetten heeft de Vlaamse “energiewaakhond” een tool online gezet waarmee je kan simuleren hoeveel je energiefactuur zal gaan bedragen wanneer het capaciteitstarief van kracht wordt.

Wij zijn in de simulator gedoken en maken voor jou de rekening. Of in ieder geval voor een “gemiddeld gezin”.

Sinds 2014 simuleren we op eGear.be elk jaar hoeveel het kost om een elektrische auto thuis op te laden. We gaan hierbij uit van een gezin met een basisverbruik van 3.500 kWh (1.600 dag, 1.900 nacht) en een elektrische auto die elk jaar 15.000 km doet, en dus voor een extra verbruik van 3.000 kWh zorgt (aan nachttarief). We gaan er van uit dat het gezin geen zonnepanelen heeft en dat het bediend wordt door de goedkoopste netbeheerder (Intergem), en door de goedkoopste energieleverancier. Voor een dergelijke situatie kwamen we in onze laatste simulatie uit op een jaarlijkse elektriciteitsfactuur van 1.505€.

Aan de hand van de nieuwe VREG-tool kunnen we nu gaan kijken hoeveel een dergelijk gezin zal spenderen met het capaciteitstarief. Het belangrijkste verschil is het vermogen van de thuislader of thuislaadpaal, aangezien dit het piekverbruik zal beïnvloeden. We simuleren bovenstaande situatie voor een thuislader van 2,3 kW, een thuislaadpaal van 3,7 kW en een thuislaadpaal van 7,4 kW.

1. Thuislader van 2,3 kW

Wanneer je je elektrische auto oplaadt via een thuislader (2,3 kW vermogen), de traagste manier van laden, komen we via de VREG-simulator uit op een totale factuur 1478€. Dat is ietsje goedkoper (2%) dan de 1505€ die we simuleerden zonder capaciteitstarief. Bij deze situatie geeft de VREG een piekvermogen aan van 6,29 kW.

Volgens de VREG moet je je verbruik echter gaan spreiden. Bijvoorbeeld door de wasmachine en andere grootverbruikers niet aan te zetten wanneer je elektrische auto aan het opladen is. Doe je dat, dan daalt je piekvermorgen volgens de VREG naar 3,99 kW, en je factuur naar 1378€. Toch een reductie van 8%.





2. Thuislaadpaal van 3,7 kW

Stel, je wil je auto iets sneller laden en doet dat via een thuislaadpaal aan 3,7 kW. In dat geval stijgt je piekvermogen naar 7,69 kW en stijgt je factuur naar 1538€, wat dus 2% duurder uitkomt.

Ga je je verbruik echter spreiden, dan daalt je piekvermogen naar 3,99 kW, en je factuur 1378€. Een reductie met 8% (net zoals de situatie met thuislader van 2,3 kW).

3. Thuislaadpaal van 7,4 kW

Wil je je EV nog sneller laden, dan kan dat. Heel wat elektrische auto’s kunnen éénfasig tot 7,4 kW laadvermogen slikken via een thuislaadpaal. Verwacht echter geen wonderen; aan 7,4 kW duurt het nog altijd 7u30 om een Tesla Model 3 SR+ op te laden, maar voor de meeste gebruikers valt dit gemakkelijk in te plannen.

In dit geval zal je huishoudelijk piekvermogen stijgen naar 11,39 kW en je factuur naar 1699€ (een stijging van 13%). Ga je spreiden, dan daalt het piekvermogen naar 7,4 kW, maar je factuur stijgt nog altijd lichtjes, naar 1526€ (een stijging van 1%). Kies je voor een slimme laadpaal, die het spreiden automatisch voor jou regelt, dan daalt het piekvermogen naar 3,99 kW, en je factuur naar 1378€ (reductie met 8%).

Conclusie

Met deze simulator lijkt de VREG z’n stelling te willen bevestigen, namelijk dat de elektriciteitsfactuur licht kan dalen voor wie z’n verbruik spreidt.

Wie niet spreidt, en z’n elektrische auto relatief snel wil laden (7,4 kW), kan volgens de simulatie in dit artikel te maken krijgen met een factuurbedrag dat 13% de hoogte in gaat.

De vraag is natuurlijk of de werkelijkheid in 2022 even rooskleurig zal zijn als in de simulatie van de VREG. We houden het voor jullie in de gaten.