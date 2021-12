In 2019 nam Tesla de beslissing om zich volledig te focussen op de Chinese markt. Er werd ondertussen zelfs een lokale fabriek gebouwd die ondermeer exporteert naar Europa. Om heel dit proces in ijltempo te laten verlopen, rolde China de rode loper uit voor Tesla, maar ondertussen lijkt de relatie verzuurd. In onderstaande video legt youtuber Jake Tran de stand van zaken uit.