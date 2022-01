d’Ieteren gaat Rimac verdelen in België en Luxemburg

De Belgische groep d’Ieteren, bekend als importeur van de Volkswagen producten, gaat voortaan de elektrische supercars van Rimac invoeren in België en Luxemburg.

Rimac Automobili is een Kroatisch autobedrijf dat opgestart werd in 2009 door Mate Rimac. Na z’n oude BMW 3 omgebouwd te hebben tot een elektrische auto had Mate, toen nog een prille twintiger, het plan opgevat om elektrische supercars te gaan bouwen. Voor de stukken die hij daarvoor nodig had ging hij aankloppen bij grote Duitse merken, waaronder Porsche, maar die lachten hem buiten wegens te lage volumes en dus, te hoge kosten. Daarom besloot Mate dan maar om de stukken zelf te gaan produceren. Dat werd een succesverhaal, en vandaag levert Rimac onderdelen en engineering services aan de grote autoconcerns. Ze hebben ook hun eigen supercar in de aanbieding, de Nevera, die in beperkte oplage gebouwd wordt.

Link met Porsche en Bugatti

Ondertussen is Porsche aandeelhouder geworden van Rimac, en is zelfs Bugatti een fusie aangegaan met Rimac.

Met zoveel verwevenheid tussen Volkswagen’s performance merken en Rimac, is het niet meer dan logisch dat VW-invoerder d’Ieteren de sportwagens van Rimac gaat invoeren.

De Rimac Nevera beschikt over 4 elektromotoren, vierwielaandrijving, een vermogen van 1914 pk, een koppel van 2360 Nm en een topsnelheid van 412 km/u. De auto’s wordt stuk voor stuk gepersonaliseerd, en de prijzen beginnen vanaf 2 miljoen euro, exclusief belastingen. Er worden slechts 150 Nevera’s per jaar geproduceerd. Wie er eentje wil, kan terecht bij de Lamborghini- en Bentley-showroom in Drogenbos.

