Autodelen wint aan populariteit in België

Autodelen zit in de lift in België. In 2021 groeide het aantal geregistreerde autodelers tot 194.005.

Je zou denken dat mensen tijdens een pandemie een zekere smetvrees ontwikkelen, en dus niet in een gedeelde auto willen rijden, maar niets lijkt minder waar. Volgens Netwerk Autodelen is het aantal geregistreerde autodelers in Belgie namelijk stevig gegroeid tijdens de coronapandemie.

In 2019 telde België namelijk 114.032 geregistreerde autodelers. In 2020 steeg dat naar 148.467 (+30% t.o.v. 2019), en in 2021 steeg het door naar 194.005 (+31% t.o.v. 2020).

Die 194.005 gebruikers zijn verdeeld over verschillende deelsystemen, namelijk free floating (zonder vaste parkeerplaatsen), roundtrip (met vaste parkeerplaatsen) en peer-2-peer (auto lenen van een particulier). De meeste geregistreerde gebruikers zitten in het free float systeem (112.211), gevolgd door roundtrip (65.792) en peer-2-peer (16.002).

262 km per jaar

De 194.005 autodelers delen 4.600 wagens en legden in 2021 51 miljoen kilometers af. Dat komt neer op 1 auto per 42 gebruikers en 262 km per gebruiker. Dat laatste cijfer lijkt eigenlijk vrij laag. Dat komt allicht omdat heel wat geregistreerde autodelers zich inschrijven voor een bepaalde deelapp, er één keer gebruik van maken, en het vervolgens maanden links laten liggen. Ik zelf bijvoorbeeld ben ingeschreven in drie deelautosystemen, maar heb er al 4 jaar geen gebruik meer van gemaakt.

Volgens Netwerk Autodelen zal autodelen de komende jaren verder aan populariteit toenemen. Garagehouders zullen zich door dalende onderhoudsinkomsten ten gevolge van de elektrische auto ook steeds meer op autodeelconcepten gaan richten, aldus de organisatie. Ze halen tenslotte ook aan dat de autoverkoop in 25 jaar niet meer zo laag geweest is.

