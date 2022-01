Dit waren de 5 best verkochte hybrides in 2021

Nu 2022 z’n intrede heeft gemaakt, wordt het tijd om de balans op te maken van het afgelopen jaar. Vorige week presenteerden we je reeds de best verkochte elektrische en plug-in hybride auto’s, en nu is het de beurt aan de hybrides zonder stekker.

5. Toyota RAV4 Hybrid

Naar goede gewoonte is dit hybride-overzicht een Toyota feestje, want maar liefst 4 hybrides uit de top 5 zijn Toyota’s! Op de vijfde plaats, met 1.957 nieuw ingeschreven exemplaren, hebben we de Toyota RAV4 Hybrid.

Deze alom bekende SUV is beschikbaar met voorwielaandrijving of vierwielaandrijving, heeft een officieel benzineverbruik (WLTP) van 5,8 liter en kost in België minstens 44.220€ inclusief BTW.

4. Hyundai Tucson Hybrid

De enige non-Toyota in dit top 5 overzicht is de Hyundai Tucson Hybride. Van deze hybride SUV wist Hyundai 2.019 exemplaren in te schrijven. De hybride Tucson heeft een vanafprijs van 36.449€.

3. Toyota CH-R Hybrid

Met 2.339 ingeschreven stuks eindigt de Toyota C-HR Hybrid op de derde plaats. Deze compacte crossover kost in België minstens 31.240€.

2. Toyota Yaris Hybrid

Daar waar we in de top 5 van elektrische en plug-in hybride auto’s toch vooral dure modellen tegenkomen, gaat het er in de hybride top 5 democratischer aan toe. De op één na goedkoopste auto in dit top 5 overzicht, met een vanafprijs van 24.470€, is de Yaris Hybride. Toyota wist er 3.128 exemplaren van in te schrijven.

1. Toyota Corolla Hybrid

De absoluut best verkochte hybride in 2021, met 3.825 ingeschreven exemplaren, is de Toyota Corolla! Deze hybride is verkrijgbaar als berline, hatchback én als break (touring sports). Met een vanafprijs van 23.750€ is het meteen ook de goedkoopste auto in dit lijstje.

