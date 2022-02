Autoverkoop blijft achteruitgaan in januari 2022

De coronamaatregelen blijven roet in het eten gooien voor de autosector. Dat vertaalt zich in inschrijvingscijfers die ook in januari 2022 verder dalen.





In 2020 gingen de inschrijvingen van nieuwe auto’s met 21,5% achteruit, in 2021 nog eens met 11,2%, en 2022 brengt voorlopig geen beterschap.

Volgens data van Traxio werden in januari 2022 namelijk 10% minder nieuwe wagens ingeschreven ten opzichte van januari 2021.

Het gaat in januari 2022 concreet om 34.668 nieuw ingeschreven auto’s, ten opzichte van 38.505 stuks in januari 2021 en 52.370 exemplaren in januari 2020.

De belangrijkste oorzaken zijn nog altijd het gebrek aan halfgeleiders en logistieke problemen ten gevolge van de coronamaatregelen. Traxio stelt ook minder showroombezoek vast. De tweede annulatie op rij van het autosalon doet de sector ook geen goed.

Pre-corona-evenwicht veraf

De tweedehandsmarkt houdt beter stand. In januari 2022 werden 55.821 tweedehandsauto’s ingeschreven, in lijn met januari 2021 (+0,1%), maar wel 12,8% minder dan in januari 2020 (64.021). Volgens Traxio is er vooral veel tweedehandsvraag naar SUV’s, stadswagens en benzinemotoren met recente euronorm.

Volgens Filip Rylant, woordvoerder van Traxio, zal de markt op lange termijn tot rust komen, maar zal het pre-corona-evenwicht nog zeer lang op zich laten wachten.

