BESLIST: BTW op elektriciteit zakt tijdelijk van 21% naar 6%

Om de hoge elektriciteitsfacturen te verlichten, komt er een tijdelijke BTW-verlaging op elektriciteit van 21% naar 6%.





Afgelopen nacht heeft de federale regering zichzelf opgesloten om tot een oplossing te komen voor de hoge energiefacturen. Omstreeks 2u30 in de ochtend kwam er witte rook en presenteerde de Vivaldicoalitie hun akkoord: er komt een BTW-verlaging op elektriciteit (niet op gas) van 21% naar 6% voor de periode 1 maart tot 30 juni, er komt een verwarmingspremie van 100€ en de uitbreiding van het sociaal tarief blijft gelden tot 30 juni.

Wat ons natuurlijk interesseert, in relatie tot elektrisch rijden, is de BTW-verlaging op elektriciteit. Volgens de regering moet dit voor een gemiddeld gezin een besparing opleveren van 65€ tijdens de 4 maanden dat het geldt. Uit onze simulatie van eergisteren kwam al naar voor dat het zou neerkomen op ongeveer 14€ per maand, of 56€ voor 4 maanden, wat zeer dicht in de buurt ligt bij het bedrag dat de regering naar voor schuift.

LEES OOK: Thuis opladen tot 32% duurder in januari 2022

Wie elektrisch rijdt, en thuis oplaadt, zal naargelang het aantal kilometers dat hij aflegt, kunnen rekenen op een besparing van 76€ (7.500 km) tot 136€ (30.000 km) tijdens deze 4 maanden (1 maart tot 30 juni) voor z’n hele factuur (basisverbruik + elektrische auto opladen). Lees er hier meer over. Voor wie zonnepanelen heeft, en dus minder elektriciteit afneemt van het net, zal de besparing uiteraard geringer zijn.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.