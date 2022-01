BTW-verlaging op elektriciteit kan EV-rijder zoveel opleveren

Hoeveel zou een BTW-verlaging op elektriciteit (van 21% naar 6%) kunnen opleveren voor wie z’n elektrische auto thuis oplaadt?





De laatste twee jaar stijgen de energieprijzen, zowel voor gas als elektriciteit, enorm. Omdat dit onhoudbaar is voor de minder bedeelde gezinnen, overweegt de Belgische regering maatregelen te nemen om de energiefactuur betaalbaar te houden.

Twee mogelijkheden liggen op tafel; een (éénmalige) energiecheque of een BTW-verlaging van 21% naar 6%. Als de BTW-verlaging er komt en zou gelden voor het hele factuurbedrag ongeacht de hoogte van het verbruik, dan zullen bijvoorbeeld ook EV-rijders die thuis opladen hiervan kunnen genieten. In dit artikel gaan we na hoeveel een gemiddelde EV-rijder kan besparen met een BTW-verlaging op elektriciteit.

Hiervoor moeten we uiteraard een aantal aannames doen:

a. We gaan ervan uit dat het basisverbruik, zonder elektrische auto dus, 1600 kWh overdag is en 1900 kWh ’s nachts.

b. We gaan ervan uit dat het om het goedkoopste elektriciteitscontract gaat dat je nu kan afsluiten. We gebruiken hiervoor simulaties uit de V-Test van VREG, de Vlaamse energieregulator.

c. We gaan ervan uit dat om een contract gaat in het gebied met de goedkoopste netbeheerder (Intergem).

d. We gaan ervan uit dat de elektrische auto aan nachttarief opgeladen wordt.

e. We gaan ervan uit dat de BTW geheven wordt over het hele factuurbedrag. Dit is niet 100% correct, aangezien een aantal energiebelastingen (Bijdrage energiefonds, Federale bijdrage) vrijgesteld zijn van BTW, maar het gaat hier om kleinere bedragen die geen groot verschil geven op het eindresultaat.

f. We gaan er voor de eenvoud van uit, dat voor alle hieronder vermelde kilometers thuis opgeladen wordt.

1. Geen elektrische auto

Voor wie dit artikel leest, en nog geen elektrische auto heeft, gaan we even na wat de besparing zou zijn zonder EV.

Wie per jaar 3.500 kWh elektriciteit verbruikt (1.600 dag, 1.900 nacht) betaalt momenteel, met 21% BTW, 1.355€ per jaar. Mocht de BTW dalen naar 6%, dan zou dit uitkomen op ongeveer 1185€.

Een besparing van 170€ per jaar, of goed 14€ per maand.

2. 7.500 km per jaar

Wie 7.500 km per jaar rijdt met z’n elektrische auto, moet aan een gemiddeld verbruik van 20 kWh/100 km (inclusief laadverliezen), rekenen op een meerverbruik van 1.500 kWh per jaar.

Vandaag betaalt een dergelijk gezin 1.845€ per jaar voor de hele elektriciteitsfactuur (basisverbruik + elektrische auto). Met een BTW-verlaging naar 6%, zou dit uitkomen op 1615€ per jaar.

Een besparing van 230€ per jaar, of goed 19€ per maand.

3. 15.000 km per jaar

Wie 15.000 km per jaar rijdt met z’n elektrische auto, moet aan een gemiddeld verbruik van 20 kWh/100 km (inclusief laadverliezen), rekenen op een meerverbruik van 3.000 kWh per jaar.

Vandaag betaalt een dergelijk gezin 2.240€ per jaar voor de hele elektriciteitsfactuur (basisverbruik + elektrische auto). Met een BTW-verlaging naar 6%, zou dit uitkomen op 1960€ per jaar.

Een besparing van 280€ per jaar, of goed 23€ per maand.

4. 30.000 km per jaar

Wie 30.000 km per jaar rijdt met z’n elektrische auto, moet aan een gemiddeld verbruik van 20 kWh/100 km (inclusief laadverliezen), rekenen op een meerverbruik van 6.000 kWh per jaar.

Vandaag betaalt een dergelijk gezin 3.320€ per jaar voor de hele elektriciteitsfactuur (basisverbruik + elektrische auto). Met een BTW-verlaging naar 6%, zou dit uitkomen op 2910€ per jaar.

Een besparing van 410€ per jaar, of goed 34€ per maand.

Zonnepanelen

Voor wie zonnepanelen heeft zal een BTW-verlaging uiteraard (veel) minder effect hebben dan wat hierboven beschreven wordt.

Toch kan het ook voor hen gebeuren dat ze hun elektrische auto opladen wanneer er geen zon is of wanneer hun thuisbatterij leeg is. Tijdens donkere winterdagen komt dit vaak voor. Of misschien laden ze vooral ’s nachts wanneer er geen zon is. Voor dergelijke situaties geven bovenstaande maandbedragen dan toch een indicatie van de mogelijke besparing voor EV-rijders met zonnepanelen.

