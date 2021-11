De Vlaamse elektriciteitsprijzen blijven stijgen in november 2021. Wie z’n elektrische auto thuis oplaadt zonder zonnepanelen zal dat voelen aan z’n energiefactuur.

Vorige maand schreven we dat het thuis opladen van een elektrische auto 35% duurder geworden was op goed anderhalf jaar tijd. Die stijging blijft zich stevig doorzetten.

Uit onze simulaties blijkt dat het thuis opladen in Vlaanderen momenteel (november 2021) minstens 0,27€ tot 0,30€ per kWh kost (goedkoopste energieleverancier, verschil is afhankelijk van netbeheerder). In oktober 2021 was dat nog 0,23€ tot 0,26€.

Ten opzichte van oktober 2021 is de kWh-prijs voor thuisladers in november 2021 dus 15% tot 17% gestegen. Ten opzichte van juist vóór de eerste lockdown (februari 2020) gaat het zelfs over een stijging van 43% tot 59%.

Wie wil proberen besparen kan uiteraard overwegen om zonnepanelen en een thuisbatterij te installeren. De verkoop van thuisbatterijen gaat dan ook door het dak in Vlaanderen.

