Verkoop van speed pedelecs kent dalende trend in 2021

De markt van snelle elektrische fietsen geraakt verzadigd in 2021.

Speed pedelecs zijn snelle elektrische fietsen die elektrisch assisteren tot 45 km/u. Ze werden de afgelopen jaren zeer populair, vooral voor woon-werkverkeer. Anno 2021 lijkt de markt stilaan verzadigd te geraken.

Volgens cijfers van mobiliteitsorganisatie Traxio werden er tijdens de eerste 10 maanden van 2019 in België 11.109 nieuwe speed pedelecs ingeschreven. In 2020 (januari tot oktober) was dat al gedaald naar 10.916 (-1,7%). En in 2021 (januari tot oktober) daalde het verder tot 10.730 stuks (-1,7%).

De helft van de verkoop gebeurt aan particulieren, en de andere helft aan bedrijven en leasingmaatschappijen. Redelijk wat bedrijven geven hun werknemers namelijk een speed pedelec als bedrijfsfiets, ter vervanging van of ter aanvulling op een bedrijfswagen.

Ook interessant om vast te stellen is dat de speed pedelec toch vooral een Vlaams fenomeen is. 96% van alle snelle elektrische fietsen wordt in Vlaanderen ingeschreven, terwijl Wallonië en Brussel elk slechts 2% van de markt uitmaken.

Het vele corona-thuiswerk wordt door de fietsensector aangehaald als een mogelijke verklaring voor de terugval. Mogelijks trekt de verkoop post-covid opnieuw aan.

