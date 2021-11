Goedkoopste Volkswagen ID.3 en ID.4 uit gamma door chiptekort

Door de corona-chiptekorten heeft Volkswagen België de verkoop van z’n goedkoopste elektrische wagens tijdelijk stopgezet.

Het chiptekort ten gevolge van de coronacrisis laat zich ook bij Volkswagen gevoelen. VW België heeft namelijk beslist om de goedkoopste “Pure” versies van de ID.3 en ID.4 tijdelijk uit het gamma te halen.

De ID.3 Pure, met 45 kWh batterij, kostte bij z’n lancering dit jaar 31.885€. De goedkoopste versie die momenteel in het gamma zit wordt daardoor de ID.3 Pro; deze heeft een 58 kWh batterij en kost 38.095€.

Ook bij de ID.4, de SUV-versie van de ID.3, gaat de Pure versie er uit. Deze beschikte over een 52 kWh batterij en kostte in België 39.485€. De goedkoopste versie die momenteel leverbaar is, is de ID.4 Pro Performance en kost 47.820€.

Volgens de PR-afdeling van D’Ieteren zouden de Pure versies terug moeten komen wanneer de productie normaliseert.

