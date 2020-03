OFFICIEEL: ID.4 is Volkswagen’s volgende elektrische auto

Volkswagen heeft vandaag z’n volgende elektrische auto officieel aangekondigd.

Volkswagen werkt in ijltempo aan elektrificatie. Natuurlijk had het merk al enkele jaren de e-Up en e-Golf in het gamma, maar dat zijn beiden elektrische versies van bestaande benzine- en dieselwagens. De echte revolutie moet gebeuren onder het elektrische I.D.-submerk.

De ID.3, een compacte elektrische hatchback, is de eerste elektro-auto onder het I.D.-submerk en wordt momenteel voorbereid op marktintroductie. De duurdere uitvoeringen moeten nog dit jaar leverbaar worden. Op de goedkopere versies is het wachten tot 2021.

Nu kondigt Volkswagen de volgende ID-auto aan; de ID.4. Dit is een elektrische SUV die gebaseerd is op de ID Crozz conceptwagen. De ID.4 wordt net als de ID.3 gebouwd op het MEB-platform en moet in theorie 500 km ver geraken. Over exacte specificaties en batterijcapaciteiten lost Volkswagen evenwel nog niets. We verwachten dat de auto, net als de ID.3, met verschillende accugroottes leverbaar wordt om verschillende budgetten en voorkeuren te bedienen.

Achter- of vierwielaandrijving

Het productiedesign van de ID.4 mogen we nog niet helemaal zien. We moeten het voorlopig stellen met foto’s van een bestickerde wagen.

Volkswagen belooft dat de ID.4 nog in 2020 gelanceerd wordt, maar gezien de productievertragingen van de ID.3, verwachten we de ID.4 niet vóór 2021 in de showrooms. De auto wordt eerst beschikbaar met achterwielaandrijving. Later volgt een vierwielaangedreven versie.