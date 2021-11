Verkoop van thuisbatterijen is verdertigvoudigd in 2021

In Vlaanderen explodeert de verkoop van thuisbatterijen in 2021.

Snel stijgende elektriciteitsprijzen, uitdovende subsidies, het afschaffen van de terugdraaiende teller en gefrustreerde zonnepaneeleigenaars. Het zijn de ingrediënten die zorgen voor een boom in de verkoop van thuisbatterijen.

Wie een thuisbatterij heeft kan stroom uit zijn zonnepanelen opslaan en het verbruiken wanneer hij het nodig heeft. Zo moet je geen stroom op het net zetten (waar je niets meer aan hebt door het afschaffen van de terugdraaiende teller) en bespaar je op je energiefactuur. Zeker nu de elektriciteitsprijzen snel stijgen is dit interessant.

Maar er is meer aan de hand. Momenteel geeft de Vlaamse overheid subsidies voor de aanschaf van een thuisbatterij. Die bedraagt 300€ per kWh, maar daalt in 2022 naar maximaal 225€ per kWh. Een extra stimulans dus om er nog snel één in huis te halen.

Dit alles zien we in de cijfers. In 2020 werden in Vlaanderen amper 337 thuisbatterijen aangemeld, terwijl dat in 2021 al gestegen is naar 11.174 aanmeldingen (cijfers van VEKA/Fluvius). 33 keer meer!

