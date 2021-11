Beslist: Elon Musk zal Tesla aandelen verkopen

Elon Musk zal 10% van z’n Tesla aandelen verkopen, nadat z’n volgers via Twitter toestemming gegeven hebben.

Gisteren lanceerde Elon Musk via Twitter een stemming, met de vraag of hij 10% van z’n Tesla-aandelen mag verkopen (lees er hier meer over). Het resultaat van de poll is juist binnen; 57,9% van de Twitteraars heeft op “ja” gestemd.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021