Elon Musk wil Tesla aandelen verkopen, en vraagt toestemming

Elon Musk overweegt 10% van z’n Tesla aandelen te verkopen, maar vraagt daarvoor toestemming via Twitter.

De koers van het Tesla aandeel (TSLA) is op amper 4 maanden tijd verdubbeld in waarde. Op het moment van schrijven is 1 aandeel TSLA 1222$ waard. Elon Musk bezit iets meer dan 20% van alle Tesla aandelen, en voelt de tijd rijp om een deel van z’n aandelen te verkopen.

Maar Elon Musk is een “whale”; iemand die doordat hij een groot deel van de aandelen bezit de markt gemakkelijk omhoog en omlaag kan manipuleren door te kopen of te verkopen. Dergelijke manipulatie valt niet altijd in goede aarde bij fans en investeerders. Daarom vroeg hij vandaag de toestemming aan z’n volgers via Twitter.

Om het niet puur op winst nemen te laten lijken, geeft Musk aan dat hij wil verkopen om belastingen te betalen.

Hij verwoordt het zelf als volgt: “Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock”. In de VS betaal je immers geen meerwaardebelasting op aandelen zolang je ze niet verkoopt.

Onze barmhartige samaritaan.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021