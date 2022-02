Duitsland wil ook na 2035 verbrandingsmotoren blijven verkopen

Het voorstel van de Europese Unie om verbrandingsmotoren te verbieden vanaf 2035, botst op weerstand bij de Duitse regering.





Op 14 juli 2021 raakte bekend dat de Europese Commissie een voorstel klaar heeft om de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren (ICE) te verbieden in de hele Europese Unie. Concreet betekent het dat er vanaf 2035 geen nieuwe benzine-, diesel-, LPG, CNG, hybride of plug-in hybride wagens meer verkocht zouden mogen worden.

Duitsland ziet dit voorstel echter niet zitten. De Duitse minister van transport, Volker Wissing, zei daarover op een informele meeting in Parijs met andere Europese ministers: “We willen verbrandingsmotoren toelaten na 2035. Er is echter een belangrijke voorwaarde, en dat is dat Duitsland de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren enkel toelaat wanneer ze exclusief draaien op synthetische brandstoffen.”

Ook Frankrijk en Italië liggen dwars

Synthetische brandstoffen zijn niets nieuw, maar ze krijgen de laatste maanden steeds meer media-aandacht. Vooral blauwe diesel, of HVO, wordt vaak naar voor geschoven als mogelijke vervanger van aardolie-diesel.

Volker zei verder ook: “We kunnen niet enkel afhankelijk zijn van elektrische of waterstofmobiliteit in de toekomst, we moeten technologie-neutraal blijven.”

Niet enkel in Duitsland, ook in andere belangrijke autolanden klinkt steeds meer weerstand tegen het EU-voorstel.

In Frankrijk liet Renault onlangs weten dat het 2035-verbod 5 jaar te vroeg komt.

En in Italië verklaarde Roberto Cingolani, minister van ecologische transitie, onlangs dat ze niet enkel kunnen afhangen van volledig elektrische auto’s. “We moeten focussen op ultra-moderne hybrides met beperkte prestaties, om de CO2-uitstoot te verminderen.”

Italië is ook stevig aan het lobbyen om uitzonderingen te bekomen voor z’n supercar-merken.

Het zou wel eens kunnen dat het verbod op verbrandingsmotoren uitdraait zoals het sluiten van kerncentrales. Lang op voorhand aangekondigd, maar tegen dat de deadline nadert zullen er allerlei uitzonderlijke omstandigheden zijn om het niet te doen. Wie weet worden verbrandingsmotoren die op HVO draaien tegen dan wel groen gelabeld.

