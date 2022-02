Dit is de eerste elektrische break in België

Met de MG 5 hebben de Chinezen een primeur in autoland. Het is namelijk de eerste elektrische break die je in België kan kopen.





De elektrificatiegolf in de autosector lijkt hand in hand te gaan met de SUV-isering van ons wagenpark. Het lijkt er op dat quasi elke elektrische auto een SUV moet zijn. De klassieke sedan is dood, en zelfs de break, de ideale combinatie tussen design, efficiëntie en kofferruimte, moet het onderspit delven voor SUV’s en crossovers.

Klanten likken duimen en vingers af. “Ik wil hoog instappen meneer! Ik heb immers een dubbele hernia ten gevolge van mijn non-ergonomisch thuiskantoor”.

Maar er is hoop, en die hoop komt uit China. MG lanceert deze maand namelijk de MG 5 Electric, de eerste volledig elektrische stationwagen op de Belgische markt.

Standard en Long Range

De MG 5 is te verkrijgen als Standard Range en als Long Range, respectievelijk met 61,1 kWh en 50,3 kWh batterij (bruto). Ze bieden een realistische range van ongeveer 250 km en 320 km, 11 kW 3-fasen laden en 87 kW snelladen. Dat laatste is goed voor een laadbeurt van 10% tot 80% in 40 minuten.

Accelereren naar 100 doet de MG 5 in 8,3 seconden en z’n top ligt op 185 km/u. Niet spectaculair, maar aan een topsnelheid van 70 km/u heb je in Vlaanderen intussen wel voldoende.

Prijzen beginnen bij 33.985€ voor de Standard Range, en 36.985€ voor de Long Range. Goedkoop voor een EV, maar veel geld voor een Chinees product. Toch hopen we dat MG er veel van gaat verkopen, zodat de break nieuw leven ingeblazen wordt.

