Mercedes EQB krijgt goedkopere instapversie

Vorig jaar introduceerde Mercedes de EQB, een compacte elektrische crossover met 7 zitplaatsen. De auto werd gelanceerd met de 300 4Matic en 350 4Matic aandrijflijnen, beiden voorzien van een 66,5 kWh batterij (netto), 2 elektromotoren, vierwielaandrijving en een vermogen van respectievelijk 168 kW en 215 kW. Ze leveren een realistische actieradius van ongeveer 325 en 320 km.

Meer rijbereik voor minder geld

In België hebben deze EQB versies een vanafprijs van respectievelijk 63.041€ en 65.945€, wat uiteraard niet goedkoop is. Maar daar komt een beetje beterschap in met de lancering van de EQB 250. Deze auto beschikt over dezelfde batterij (66,5 kWh), maar enkel over voorwielaandrijving, wat hem niet alleen goedkoper maakt, maar ook efficiënter. De actieradius stijgt naar onze inschatting naar ongeveer 340 km. Mercedes zelf geeft een theoretische 469 km op (WLTP).

De EQB 250 krijgt in België een prijskaartje van 57.959€, wat hem 8% goedkoper maakt dan de EQB 300 4Matic.

Directe concurrenten zijn ondertussen talrijk, en vinden we in de Audi Q4 e-tron (41.990€), de Tesla Model Y (63.000€), de Volvo XC40/C40 (46.400€) en de Skoda Enyaq (41.730€). Op de Tesla na, zijn deze stuk voor stuk goedkoper, waardoor we een vermoeden hebben dat de EQB geen al te hoge verkoopcijfers zal scoren.

