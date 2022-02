Sportwagenmerk Alpine lanceert eigen cryptomunt

Formule 1 team BWT Alpine F1 heeft deze week z’n eigen digitale munt (ALPINE) gelanceerd op het handelsplatform Binance.





In de autosector zijn niet enkel Elon Musk en Tesla druk met digitale munten. Ook in de Formule 1 heeft crypto z’n ingang gevonden.

Vandaag bereikt ons het nieuws dat Formule 1 team BWT Alpine F1 z’n eigen cryptomunt gelanceerd heeft. De munt noteert als “ALPINE” op de cryptobeurs Binance*. Via deze “fan token” hoopt Alpine nauw contact te houden met de fans, terwijl de munt ook toegang zal geven tot een “unieke collectie NFT’s” die later door Alpine gelanceerd zullen worden. NFT’s (non-fungible tokens) zijn een soort van digitale kunst met unieke eigendomsrechten, wel eens denigrerend omschreven als dure jpeg afbeeldingen.

Crypto neemt F1 over

De keuze voor Binance als partner is bijzonder. Onder de grote cryptobeurzen is Binance immers een buitenbeentje. Ze hebben geen hoofdkantoor, en proberen zich zo min mogelijk in te laten met regulering. Daardoor stoten ze op juridische conflicten met heel wat overheden, en zijn ze verbannen uit het Europese IBAN-betalingssysteem. Omwille van dit rebelse kantje, en omdat ze goedkope handelstarieven hanteren, wordt Binance door de meeste crypto-believers op handen gedragen.

Alpine is overigens niet de eerste Formule 1 speler die op de cryptomarkt springt. Cryptobeurs Crypto.com* is sinds 2021 sponsor van de Formule 1 organisatie zelf. Crypto.com is daardoor op en langs het circuit te zien met grote reclameborden, en ook op de Formule 1 bolides zelf.

Verder heeft cryptomunt Tezos (XTZ) een sponsordeal met McLaren en Red Bull. Team Mercedes heeft op zijn beurt de handen in elkaar geslagen met cryptobeurs FTX*. Tenslotte wil ook Ethereum (ETH), de tweede grootste cryptomunt ter wereld, vanaf 2022 de F1 gaan sponsoren.

