Budgetvriendelijke Volkswagen e-Up komt terug in 2022

Na een pauze van een jaar heeft Volkswagen beslist om de e-Up, een budgetvriendelijke elektrische stadsauto, opnieuw in productie te nemen.





In 2014 bracht Volkswagen de e-Up op de markt, een elektrische stadsauto met 16,0 kWh batterij (netto capaciteit). In 2020 kreeg deze auto een serieuze update; dankzij een 32,3 kWh (netto) werd dit auto’tje, met een praktijk-range van 200 km en een vanafprijs van 22.950€, opeens zeer aantrekkelijk. Ook zustermerken Skoda en Seat kregen hun eigen, quasi-identieke, versie van de e-Up; namelijk de Skoda Citigo-e en de Seat Mii Electric.

Hoewel deze drie stadswagens zeer populair waren werden ze na amper een jaar, in januari 2021, afgevoerd. Het leek volledig over and out voor de e-Up en z’n derivaten, wegens halfgeleidertekorten en om plaats te maken voor elektrische producten met hogere winstmarges, de VW ID.3, VW ID.4 en de Skoda Enyaq iV.

Inflatie

Deze week duikt de e-Up echter weer op in de Duitse configurator, en Volkswagen belooft dat hij later dit jaar ook naar andere Europese markten komt. In Duitsland kost de e-Up nu 26.895€, zowat 20% meer dan een goed jaar geleden. Inflation is a bitch.

Of ook de Skoda Citigo-e, qua design mijn favoriet, terugkomt is niet duidelijk. Ook over de Seat Mii Electric is niets geweten. In de Duitse configurator duiken ze alvast nog niet op.

