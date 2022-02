Amper een jaar na z’n introductie krijgt de nieuwe Ioniq 5 al een update die zorgt voor meer rijbereik en meer comfort.





In de zomer van 2021 bracht Hyundai de Ioniq 5 op de markt. Het is een elektrische hatchback die in het echt een pak groter oogt dan op foto. De Ioniq 5 is verkrijgbaar met twee batterijgroottes (58 kWh of 72,6 kWh bruto) en achterwiel- of vierwielaandrijving.

Pre-conditionering

Vandaag heeft Hyundai een update aangekondigd. De “Long Range” versie ziet z’n bruto batterijcapaciteit stijgen van 72,6 kWh naar 77,4 kWh. Verder introduceert Hyundai pre-conditionering voor de batterij, waardoor deze beter zal presteren in koude en warme omstandigheden. Dit alles moet het rijbereik vergroten, al geeft Hyundai nog geen nieuwe cijfers. Bij de Ioniq 5 Long Range komt het realistische rijbereik uit op ongeveer 425 km voor de achterwielaangedreven versie en 400 km voor de vierwielaandrijver.

Tenslotte introduceert Hyundai op de “2023 Ioniq 5” ook adaptieve schokdompers (SFD of Smart Frequency Dampers) die het rijcomfort moeten verhogen.

De vernieuwde Ioniq 5 wordt leverbaar vanaf de tweede helft van 2022.

