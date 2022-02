Dit zijn de 10 duurste elektrische auto’s in België (2022)

In dit artikel vind je een overzicht van de 10 duurste elektrische auto’s die je in 2022 kan kopen in België.





Aangezien de meeste mensen een beperkt autobudget hebben, focussen we hier vaak op het goedkoopste, maar er zijn nu eenmaal ook lezers die het omgekeerde probleem hebben. Veel cash op de rekening en niet weten wat er mee te doen. Investeren is een lastige opdracht; spaargeld verdampt als sneeuw voor de zon, aandelen zijn aan het crashen, vastgoed zorgt voor te veel kopzorgen, crypto zit in het slop en je kan het als groene jongen toch moeilijk in gas of olie steken?

Wij hebben de oplossing (not financial advice 😉); pomp het in een peperdure 100% fiscaal aftrekbare super-EV. We presenteren je daarom de 10 duurste elektrische auto’s die je momenteel kan kopen.

1. Rimac Nevera: 2.000.000€

De duurste EV van het moment is ongetwijfeld de Rimac Nevera. Deze Kroatische supercar beschikt over 4 elektromotoren, 1914 pk en een topsnelheid van 412 km/u. De auto valt helemaal te personaliseren waardoor het prijskaartje maar bij benadering wordt meegedeeld.

2. Porsche Taycan: 192.158€

Op de tweede plaats hebben we de Porsche Taycan in al z’n vormen. De goedkoopste Taycan begint al bij 86.186€, maar de duurste (Turbo S Cross Turismo) heeft een basisprijs van 192.158€. Voeg daar nog een aantal opties aan toe, en je maakt je lijvige bankrekening met gemak 300.000€ lichter.

3. Mercedes EQS: 173.030€

We hebben er nog niet mee gereden, maar de EQS is waarschijnlijk de meest comfortabele en luxueuze EV van het moment. Ook deze heeft een relatief democratische instapprijs van 89.903€, maar kies je voor het topmodel (AMG 53 4Matic+, 173.030€) en ga je helemaal gek in de optielijst, dan schop je het ook voor dit model gemakkelijk tot 300k.

4. Audi e-tron GT: 143.200€

Het zustermodel van de Porsche Taycan, de e-tron GT, eindigt op plaats 4 in dit overzicht. Je hebt al een e-tron GT voor 102.900€, maar ga je voor de über-snelle RS-versie, dan moet je minstens 143.200€ voorzien.

5. BMW iX: 102.850€

Ook voor wie veel geld en geen smaak heeft zijn er mogelijkheden. De iX, een elektrische full-size SUV, kost in z’n topversie (xDrive50) minstens 102.850€. Z’n instapversie (xDrive40) is er al vanaf 81.200€.

6. Audi e-tron: 99.120€

Op plaats 6 hebben we de e-tron, een grote SUV die verkrijgbaar is met verschillende aandrijflijnen en ook als coupé SUV (Sportback). De duurste versie (Sportback S 55 quattro) kost minstens 99.120€.

7. Jaguar I-Pace: 82.850€

Jaguar wil zich de komende jaren gaan opwerpen als superduur EV-merk voor de elite, maar brengt het voorlopig nog niet tot de top van dit overzicht. Jaguar’s enige EV van het moment, de I-Pace, kost in z’n topuitvoering (EV 400) minstens 80.850€.

8. Mercedes EQV 300: 76.096€

Voor wie een stevige kroost moet rondvoeren kan de EQV, een luxueuze elektrische minibus, een oplossing bieden. Deze auto maakt je bankrekening minstens 76.096€ lichter.

9. BMW i4: 75.900€

Aangezien we ondertussen al ruim onder de 100k afgedaald zijn, kunnen we niet meer spreken over rijkemansauto’s, maar we doen voor de volledigheid even verder tot 10.

De nieuwe i4, een elektrische sedan, kost in z’n topuitvoering (M50) minstens 75.900€.

10. Mercedes EQC: 74.899€

De Mercedes EQC 400 vervolledigt dit overzicht met een vanafprijs van 74.899€.

Te goedkoop

Vond je de onderkant van het overzicht echt wel te goedkoop worden? Wel, er is beterschap op komst. De komende jaren verwachten we namelijk de Lotus Evija, de nieuwe Tesla Roadster, de Maybach EQS, een elektrische Rolls-Royce en een elektrische Bentley. Allemaal auto’s die boven de 200k zullen uitkomen.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.