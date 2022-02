6 nieuwe elektrische auto’s die in februari 2022 onthuld werden

Februari 2022 loopt alweer op z’n einde, dus wordt het tijd om eens te kijken welke nieuwe elektrische wagens deze maand geïntroduceerd werden. Hier volgt een overzicht:

1. Mercedes EQE AMG





Mercedes heeft deze maand twee AMG-versies van z’n nieuwe EQE aangekondigd: de EQE 43 AMG 4Matic en de EQE 53 AMG 4Matic+. Deze AMG-versies beschikken over dezelfde 90,6 kWh batterij (netto) als de EQE 350, maar hebben wel vierwielaandrijving en een pak meer vermogen. De AMG 43 en AMG 53 beschikken respectievelijk over 350 kW en 505 kW, tegenover 215 kW voor de EQE 350. Prijzen zijn nog niet bekend, maar de eerste leveringen moeten nog in 2022 plaatsvinden.

2. Ioniq 5 update

Hyundai kondigde deze maand een update aan voor de nog maar recent gelanceerde Ioniq 5. Lees er hier alles over.

3. Nissan Leaf facelift

De tweede generatie Nissan Leaf gaat alweer mee sinds 2018, dus vindt Nissan het hoog tijd voor een facelift. De aandrijflijnen blijven ongewijzigd, maar er zijn wel een paar subtiele designwijzigingen. Zo is het “radiatorrooster” en de achterklep hertekend om het nieuwe Nissan logo beter tot zijn recht te laten komen. Verder zijn er nieuwe velgen te bestellen en krijg je integratie van Amazon Alexa, waarmee je je Leaf kan koppelen aan je slim huis. Wil je weten wat wij van de pre-facelift Leaf vinden, dan kan je hier onze rijtest in Japan lezen.

4. MG 5 Electric

Eindelijk een elektrische break op de markt in België! Lees hier alles over de nieuwe MG 5 Electric.

5. VW e-Up

Na een afwezigheid van meer dan een jaar belooft Volkswagen deze maand dat de budgetvriendelijke e-Up nog in 2022 terugkomt naar België. Lees er hier alles over.

6. Mercedes EQB 250

Mercedes kondigde deze maand niet enkel de EQE AMG-versies aan, ook de EQB line-up krijgt een nieuwe aandrijflijn op de planning. Met een prijskaartje van 57.959€, is de nieuwe EQB 250 de goedkoopste versie in het EQB-gamma. Lees er hier alles over.

