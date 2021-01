Vergeet biodiesel, blauwe diesel is het nieuwe wonderkind

Milieuvriendelijker, uitstootarmer en fossielvrij. Als het aan de brandstoflobby ligt, rijden we binnenkort allemaal op blauwe diesel.

Al sinds de opkomst van de auto werkt de energie-industrie aan synthetische brandstoffen, die de afhankelijkheid van aardolie moet verminderen. De eerste kunstmatige brandstoffen dateren ondertussen al van de jaren ’20. Deze brandstoffen hebben wisselend succes, en steken meestal de kop op tijdens oliecrisissen en oorlogssituaties.

Sinds enkele jaren komt synthetische diesel, ook wel blauwe diesel of HVO genoemd, op de politieke agenda. HVO, een afkorting voor Hydrotreated Vegetable Oils, is een synthetische diesel op basis van met waterstof behandelde oliën. Idealiter zijn deze oliën afvalproducten zoals frituurolie. Men kan echter ook palmolie gebruiken, maar voor de productie daarvan is veel landbouwgrond nodig, wat leidt tot ontbossing. Momenteel heeft België niet voldoende plantaardige en dierlijke afvaloliën om op grote schaal HVO te produceren, wat productie door geïmporteerde palmolie aantrekkelijk maakt.

Volgens Brafco, de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars, stoot een dieselauto op blauwe diesel tot 90% minder CO2 uit, en ook de uitstoot van fijnstof en NOx is minder. Stel je voor dat het verouderende Belgische wagenpark met blauwe diesel zo weer de lage emissiezones (LEZ) in kan. Het probleem is volgens Brafco echter dat blauwe diesel duurder is om te produceren dan fossiele diesel, en dat de belastingen en accijnzen op HVO dezelfde zijn als voor klassieke diesel. Die belastingen moet de Belgische regering dus dringend verlagen, zodat blauwe diesel een eerlijke kans krijgt op de Belgische markt, aldus Brafco.

