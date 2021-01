Met elektrische Seres 3 is België nieuwe Chinese auto rijker

Het Chinese automerk Seres lanceert met de “3” zijn eerste elektrische SUV in België.

Na MG, Maxus, JAC en Polestar, komt nu een vijfde elektrische Chinees z’n plaats opeisen in de Belgische markt. Het gaat om Seres, een automerk dat opgericht werd in 2016 in Californië, met kapitaal uit China.

Het eerste model dat ze lanceren is de “3”, een compacte elektrische SUV die zich komt meten met bijvoorbeeld de Hyundai Kona EV, de Kia e-Niro en de Tesla Model Y.

De Seres 3 is voorzien van een 53 kWh batterij, die in theorie goed is voor een rijbereik (WLTP) van 329 km. Naar onze inschatting zal je in de praktijk moeten rekenen op ongeveer 250 km.

De auto wordt voorwielaangedreven door een elektromotor met 120 kW (163 pk) en 300 Nm koppel. De 0 tot 100 sprint doet de 3 in 8,9 seconden en z’n topsnelheid bedraagt 155 km/u.

Een 11 kW 3-fasen lader zorgt voor een volledige laadbeurt in ongeveer 5u30, terwijl de 100 kW snellader voor een 10% tot 80% laadbeurt kan zorgen in ongeveer 40 minuten.

De Seres 3 heeft in België een vanafprijs van 32.690€. De eerste leveringen kunnen nu al van start gaan.

