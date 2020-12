Ford lanceert ultrakrachtige versie van z’n elektrische Mustang

We hebben hem nog niet gereden of gezien, of Ford heeft al een krachtigere versie klaar van de elektrische Mustang.

Dit jaar lanceerde Ford de elektrische Mustang Mach-E. Deze elektrische SUV is momenteel te bestellen in 4 smaakjes, zijnde de RWD (achterwielaandrijving) met 76 kWh batterij, de RWD met 99 kWh, de AWD (vierwielaandrijving) met 76 kWh, of de AWD met 99 kWh. Daarnaast zit er ook nog een GT in de pijplijn, die vierwielaandrijving biedt, 99 kWh en extra vermogen.

En vandaag heeft Ford de plaatjes en de specificaties vrijgegeven van de ultrakrachtige “GT Performance”. Deze wordt vierwielaangedreven en heeft 480 pk (358 kW). De obligate 0 tot 100 sprint doe hij in 3,6 seconden.

Neem het van ons aan, dat is snel. Maar als je toch wil gaan vergelijken; een Jaguar I-Pace doet het in 4,8 seconden. Een Tesla Model X (Performance) in 2,8 seconden. Een Tesla Model S, die als sedan natuurlijk z’n aerodynamica mee heeft, in 2,5 seconden.

Een 99 kWh batterij (88 kWh bruikbaar) bezorgt de GT Performance een realistisch rijbereik van naar schatting 350 km. Ga je echt helemaal gek op het circuit, dan zal de range uiteraard een pak lager uitvallen.

Met de komst van de GT en de GT Performance zal het elektrische Mustang gamma uit maar liefst zes uitvoeringen bestaan. De eerste leveringen van de GT en GT Performance kunnen we in Europa pas eind 2021, begin 2022 verwachten. Europese prijzen zullen later bekend gemaakt worden.

