Ook tweedehands automarkt begint klappen te krijgen

De tweedehands automarkt was tot hiertoe een sterkhouder in de corona-economie, maar ook dat lijkt sinds vorige maand te keren.

De inschrijvingen van nieuwe personenwagens zijn al twee jaar, sinds maart 2020, in vrije val.

In heel 2020 daalde het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens met 21,5% ten opzichte van 2019, en in 2021 nog eens met 11,2% ten opzichte van 2020. Januari 2022 én februari 2022 tekenden opnieuw een daling van 10,0% en 11,9% op ten opzichte van dezelfde maanden in 2021.

De schuld ligt volgens de sector nog altijd bij logistieke problemen ten gevolge van de coronamaatregelen, maar de orderboeken zouden nog altijd goed gevuld zijn.

De tweedehandsmarkt hield voorlopig beter stand. Want als mensen geen nieuwe auto geleverd kunnen krijgen, gaan ze op zoek naar een occasie. Zeker nu een groot deel van ons wagenpark de steden niet meer in mag door de lage emissiezones, is de wens van de Vlaming om met een recentere auto op de baan te gaan groot.

Concreet was het aantal inschrijvingen van tweedehands personenwagens stabiel in januari 2022. Er werden 0,1% meer tweedehandsauto’s ingeschreven dan in januari 2021, maar wel 12,8% minder dan in januari 2020.

In februari 2022 begint echter ook de tweedehandsmarkt te bloeden. Volgens gegevens van Traxio daalde het aantal inschrijvingen in februari 2022 namelijk met 7,6%, ten opzichte van februari 2021, tot 54.536 stuks.

De best verkochte tweedehandsmerken waren in februari 2022 Volkswagen (6.705), BMW (5.014), Opel (4.095), Mercedes (3.670) en Peugeot (3.664).

52% van de tweedehandsinschrijvingen waren benzines, 40,9% diesel, 5,3% hybrides (HEV+PHEV) en 1,3% volledig elektrisch.

