Elon Musk pleit via Twitter voor hogere gas- en olieproductie om de huidige energiecrisis aan te pakken.

Goeiemorgen. Het is vandaag 5 maart 2022 en je bent wakker geworden in een nieuwe wereld. Als het goed is heeft Putin geen atoombom op Europa gegooid, maar die andere grote leider, Elon Musk, heeft afgelopen nacht wel een spreekwoordelijke atoombom op Twitter gedropt.

Elon Musk, de oprichter en bezieler van EV-, zonnepanelen- en batterijbedrijf Tesla, heeft afgelopen nacht immers verklaard dat we de olie- en gasproductie moeten opvoeren. Onmiddellijk dan nog wel, met twee d’s en twee l’en. Buitengewone tijden vragen om buitengewone maatregelen, aldus Musk.

Hate to say it, but we need to increase oil & gas output immediately. Extraordinary times demand extraordinary measures. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

VS en OPEC

Met die buitengewone tijden verwijst Musk uiteraard naar de torenhoge energiekosten ten gevolge van een verminderde gastoevoer uit Rusland, de oorlog in Oekraïne, toeleveringsproblemen en centrale banken die de geldprinters, nog altijd, iets te hevig laten draaien.

De VS steekt natuurlijk al een tandje bij om meer LNG-tankers met gefrackt gas richting Europa te sturen, maar ook zij zitten niet op enorme voorraden natuurlijk.

Wie ons misschien kan helpen zijn de OPEC-landen, al valt het af te wachten of die hun tarieven willen aanpassen louter en alleen om ons uit de nood te helpen. Misschien moeten we maar eens ophouden om, onder andere, over gevierendeelde journalisten te zeuren.

