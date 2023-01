Mercedes EQC gaat uit productie zonder opvolger

Mercedes heeft de EQC uit productie gehaald. De auto is de komende weken enkel nog uit stock leverbaar.

In 2019 bracht Mercedes de EQC, een elektrische middenklasse SUV, op de markt. Het was niet de eerste elektrische auto van Mercedes, eerder was er namelijk al de B-Klasse Electric Drive, maar het was wel de eerste elektrische Mercedes die min of meer van nul af aan als elektrische auto ontwikkeld werd.

De EQC voelt in de rijervaring een beetje aan als een tank, maar rijdt wel zeer comfortabel. Hij leent zich idealiter voor comfortabel rustig cruisen. Waarmee we niet willen zeggen dat de EQC traag is, hij gaat immers van 0 tot 100 km/u in 5,1 seconden, maar bij stevig bochtenwerk gaat het gewicht (2.495 kg) en het hoger zwaartepunt hem wel parten spelen.

De Mercedes EQC was beschikbaar met één aandrijflijn, de “400 4Matic”. Die combineert een 80 kWh (netto) batterij met vierwielaandrijving, en levert 408 pk en 760 Nm koppel.

Salonkorting

De EQC werd geproduceerd in de Mercedes-fabriek van Bremen, en daar werd de productie vorige maand uitgefaseerd. Er komt voorlopig geen opvolger voor de EQC. Het Mercedes-product dat momenteel het dichtste aanleunt bij de EQC, maar wel een trapje hoger in het gamma staat, is de EQE SUV, met een vanafprijs van 90.508€.

De meest recente catalogusprijs van de EQC was 76.230€ inclusief BTW. De komende maanden kan je hem enkel nog uit stock bestellen met salonkorting. Mercedes België heeft momenteel 51 EQC’s in stock, de goedkoopste kost 67.421€ en de duurste 91.942€.

