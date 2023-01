Vraag: hoe lang moet jij wachten op je elektrische auto?

Onlangs publiceerden we een lijst van merken die hun elektrische modellen binnen de 6 maanden kunnen leveren.

Om de lijst samen te stellen, baseerden we ons op gegevens die ons bezorgd werden door de merken zelf. Een deel van de automerken wil of kan echter niet communiceren over levertermijnen, en sommigen durven de situatie aan de rooskleurige kant van de werkelijkheid voorstellen.

Daarom willen we van jullie graag weten: hoe lang zal of heb jij moeten wachten op je nieuwe elektrische auto? Laat het ons weten in de reacties.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.