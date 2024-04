Deze Tesla krijgt 67 km extra rijbereik voor 3.000€ minder geld

Tesla voegt een nieuwe versie toe aan z’n Model Y-gamma. Die geraakt dankzij een elektromotor minder verder op een volle batterij.

In de aanloop naar de lancering van de facelift wil Tesla de huidige pre-facelift Model Y relevant houden. Dat proberen ze te doen door te schuiven met prijzen, en nu dus ook door een nieuwe versie te lanceren.

Die nieuwe versie is een Long Range met achterwielaandrijving, die naast de “Standard Range”, de Long Range met vierwielaandrijving en de Performance in het gamma komt te staan.

Tesla geeft geen details vrij over de batterijcapaciteit, maar we vermoeden dat de Long Range met achterwielaandrijving een even grote batterij behoudt, en dat komt dan neer op ongeveer 75 kWh netto. Volgens Tesla tekent de Long Range met achterwielaandrijving een WLTP-rijbereik op van 600 km (al vermoeden we dat hij nog door de officiële testcyclus zal moeten om dat te bevestigen) en dat is 67 km meer dan de Long Range met vierwielaandrijving. In de praktijk zal het verschil zo goed als zeker 50% à 70% lager uitvallen, maar dat is nog altijd een mooie winst.

Met een vanafprijs van 49.970€ is de Tesla Model Y Long Range RWD 3.000€ goedkoper dan de Long Range AWD. Bekijk hier de huidige prijzen van alle Model Y versies.

