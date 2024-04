Deze 3 populaire elektrische auto’s krijgen geen Vlaamse subsidie meer

De afgelopen weken verdwenen enkele belangrijke modellen uit de lijst van elektrische auto’s die de Vlaamse premie van 5.000€ kunnen krijgen.

Toen de Vlaamse regering begin 2024 een premie van 5.000€ lanceerde voor elektrische auto’s die minder kosten dan 40.000€, waren heel wat automerken er snel bij om hun prijzen te laten zakken.

Ook drie van de vijf best verkochte elektrische auto’s in België, werden in prijs verlaagd en kwamen zo plots in aanmerking voor de premie. Deze drie toppers zijn hun sub-40.000€ promotieprijs ondertussen verloren:

Tesla Model Y

Te beginnen bij de Tesla Model Y, de best verkochte elektrische auto in België. Tesla lanceerde in januari pre-geconfigureerde Y’s aan 39.990€, maar deze promotie is ondertussen niet meer beschikbaar. Ondertussen kwam er zelfs een prijsstijging van 2.000€ op à la carte geconfigureerde Y’s, waardoor je nu minstens 45.970€ betaalt voor een Y.

Tesla biedt de promotie van 39.990€ nu wel aan op pre-geconfigureerde Model 3’s.

Volkswagen ID.4

De Volkswagen ID.4, de derde best verkochte elektrische auto in België, heeft standaard een vanafprijs van 44.990€. In januari 2024 lanceerde VW een beperkte oplage van ongeveer 200 ID.4’s aan 39.639€, die dus in aanmerking kwamen voor de Vlaamse premie.

Ondertussen zijn deze allemaal uitverkocht. VW België is momenteel aan het bekijken of het opnieuw een dergelijke actie kan lanceren, maar het kan daarover geen zekerheid geven.

Skoda Enyaq

De Skoda Enyaq, de vijfde best verkochte elektrische auto in België, kreeg in januari een “GO”-versie met 58 kWh (netto) batterij aan een promotionele prijs van 39.990€.

Ook dit model wordt ondertussen niet meer aangeboden. De goedkoopste Enyaq is momenteel de “85” met 77 kWh batterij (netto) aan 49.800€. Skoda heeft momenteel wel een promotie lopen voor zakelijke klanten die een “Corporate 85 Edition” kunnen rijden vanaf 475€ per maand, maar deze komen dus niet in aanmerking voor de EV-premie.

