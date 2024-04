Plug-in hybride lijkt ook in 2024 bijzonder populair in België

Febiac heeft de inschrijvingscijfers gepubliceerd voor het eerste kwartaal 2024, en daarmee kunnen we enkele interessante vaststellingen doen met betrekking tot plug-in hybride auto’s en andere alternatieve aandrijflijnen.

Aangezien plug-in hybrides sinds 1 juli 2023 niet meer voor 100% kunnen worden afgeschreven door bedrijven, hadden veel analisten een stille dood voorspeld voor deze aandrijflijn.

De cijfers doen voorlopig echter iets anders vermoeden, want in Q1 2024 werden er maar liefst 27.520 nieuwe plug-in hybrides ingeschreven in België. Dat zijn er slechts 3.571 minder dan 100% elektrische auto’s. In heel 2023 werden er 100.459 plug-in hybrides ingeschreven, dus in grootteorde zitten we op schema om dat aantal ook in 2024 te halen. Al zou het natuurlijk kunnen dat deze inschrijvingen late leveringen zijn van auto’s die tijdens de eerste jaarhelft van 2023 (toen de fiscaliteit nog zeer gunstig was) verkocht werden, dus we zullen deze “trend” de komende kwartalen verder in het oog moeten houden vooraleer we conclusies kunnen trekken.

Verder liggen de cijfers in de lijn der verwachtingen; de 100% elektrische auto zet z’n groei verder, ook de particulier springt nu iets meer op de 100% elektrische kar dankzij de Vlaamse EV-premie, de full hybride behoudt een aanzienlijk deel van de koek, diesel sterft een langzame dood, benzine is immens populair bij particulieren, CNG komt niet meer tot leven en waterstof geraakt nog altijd niet van de grond.

