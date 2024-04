Tesla Model Y is in 2024 best verkochte auto in België!

Uit de eerste kwartaalcijfers van Febiac blijkt dat de Tesla Model Y tot hiertoe de best verkochte auto is in België. Hij neemt een stevige voorsprong op de winnaar van vorig jaar.

Ondanks de sputterende verkoop bij Tesla wereldwijd, blijft het merk hoge ogen gooien in vergelijking met de concurrentie. In 2023 strandde de Testa Model Y op de tweede positie qua aantal inschrijvingen. Met 11.489 ingeschreven exemplaren moest hij de BMW X1, met 11.531 inschrijvingen, laten voorgaan.

In het eerste kwartaal van 2024 neemt de Amerikaan een voorsprong. Met 4.769 inschrijvingen neemt de Y de eerste plaats in, gevolgd door de Volvo XC40 (4.189 inschrijvingen) en de BMW X1 (3.906 inschrijvingen).

