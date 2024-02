Tesla verlaagt prijs Model 3 tot 39.990€, krijgt nu Vlaamse EV-premie

Door een tijdelijke korting komt de Tesla Model 3 (2024) voortaan in aanmerking voor de Vlaamse EV-premie van 5.000€.

Begin januari 2024 verlaagde Tesla tijdelijk de prijs van de Model Y naar 39.990€, zodat deze in aanmerking kwam voor de Vlaamse EV-premie van 5.000€. De korting was enkel geldig op voorgeconfigureerde Model Y’s met de kleine batterij en met een zwarte of witte exterieurkleur. Op 20 februari 2024 liep deze actie af, waardoor de Model Y voortaan weer de gewone vanafprijs van 43.970€ heeft.

Dit weekend heeft Tesla België dezelfde formule gelanceerd voor de Model 3. Voortaan kan je dus een voorgeconfigureerde Model 3 (zwarte of wit), met de kleine batterij, krijgen voor 39.990€. Daardoor komt de auto voortaan in aanmerking voor de Vlaamse EV-premie van 5.000€.

Een Model 3 die je zelf configureert kost minstens 45.970€. Deze komt niet in aanmerking voor de EV-premie, aangezien één van de voorwaarden is dat de totaalprijs onder de 40.000€ moet uitkomen.

Tot wanneer deze actie zal gelden is niet gecommuniceerd door Tesla, maar snel zijn is vermoedelijk de boodschap.

