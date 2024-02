Premie elektrische auto (5000€) enkel in 2024 te verkrijgen

De Vlaamse premie voor elektrische auto’s wordt geschrapt voor 2025 en 2026, en zal enkel in 2024 te verkrijgen zijn.

In september 2023 kondigde de Vlaamse regering een premie voor nieuwe en tweedehands elektrische auto’s aan, die particulieren, vzw’s en deelautobedrijven zouden kunnen aanvragen. De premie zou te verkrijgen zijn in 2024, 2025 en 2026 en zou elk jaar dalen. Voor nieuwe elektrische auto’s zou de premie 5.000€ bedragen in 2024, 4.000€ in 2025 en 3.000€ in 2026. Voor tweedehands elektrische auto’s 3.000€ in 2024, 2.500€ in 2025 en 2.000€ in 2026.

Begin februari 2024 gaf de Raad van State echter een negatief advies over de premie. Er zou onvoldoende budget voorzien zijn, waardoor de premie mogelijk al zou dalen in 2024. Wie achteraan de wachtlijst zou uitkomen, zou dus minder premie kunnen krijgen. Volgens de Raad van State strookt dit niet met het gelijkheidsbeginsel.

LEES OOK: Alle elektrische auto’s die 5.000€ premie krijgen in 2024

De Vlaamse regering moest het systeem dus herbekijken.

Deze middag heeft de Vlaamse regering beslist om de premie enkel uit te keren in 2024. In 2025 en 2026 zal er dus geen premie meer zijn. Het premiebedrag zou 5.000€ blijven voor nieuwe elektrische auto’s en 3.000€ voor tweedehands elektrische auto’s. De komende dagen zullen alle details bekend worden en zal naar verwachting ook het platform voor de aanvraag van de premie gelanceerd worden.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.