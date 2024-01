VAA 2024: elektrische auto’s blijven voordelig belast, status quo voor ICE

De Belgische federale regering heeft de knoop doorgehakt omtrent het dossier van het voordeel van alle aard (VAA) voor bedrijfswagens. In dit artikel lees je wat er voor jou verandert in 2024.

Auto’s met verbrandingsmotoren

Eerder deze maand raakte bekend dat het VAA voor auto’s met verbrandingsmotoren aanzienlijk zou stijgen doordat er het afgelopen jaar zoveel elektrische auto’s verkocht zijn.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) is er echter in geslaagd om zijn coalitiepartners te overtuigen hier een stokje voor te steken. Concreet wordt er geschaafd aan de “referentie-uitstoot” voor benzine- en dieselauto’s. Daardoor zal het VAA in 2024, voor wie diesel of benzine rijdt, slechts enkele procenten stijgen in plaats van de 20% waarvan spraken was eerder deze maand.

Plug-in hybride en elektrisch

“Echte” plug-in hybrides en elektrische auto’s blijven ook in 2024 hun voordelige formule behouden voor de berekening van het VAA.

Die formule is: fiscale cataloguswaarde x 4% x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt. Een concreet voorbeeld; voor een nieuwe PHEV of een BEV met een waarde van 60.000€, moet je in 2024 rekenen op een VAA van 2057€ per jaar, of 171,41€ per maand. Ter herinnering, dit is dus een stukje fictief loon waarover je RSZ, inkomstenbelasting en gemeentebelasting betaalt.

Minimum VAA 2024

Het minimum VAA wordt zoals elk jaar geïndexeerd in 2024. In 2024 bedraagt het minimum VAA 1.600€, in plaats van 1.540€ zoals in 2023 het geval was.

Concreet wil dit zeggen dat je voor echte plug-in hybrides en elektrische auto’s met een waarde van 46.666€ of minder op het minimum VAA van 1.600€ moet rekenen.

